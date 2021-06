Affaire Onana : acquittement improbable, départ imminent pour Arsenal

Le club d’Amsterdam a réussi à garder secret la nouvelle pendant des mois ; on le savait en interne depuis fin octobre que lors d’un contrôle « hors compétition », une substance interdite, le furosémide, a été trouvée dans l’urine d’Onana .

Quatre mois plus tard, l’international camerounais maintenant âgé de 25 ans, et Ajax, ont fait appel de cette décision devant le tribunal international du sport, le TAS. L’affaire sera entendue mercredi matin.

Nos collègues du NOS se sont entretenus avec les personnes impliquées qui ont répondu à cinq questions urgentes.

Pourquoi douze mois (et non quatre ans) de suspension ?

Selon le club d’Amsterdam, l’instance disciplinaire de l’UEFA a statué qu’Onana n’avait aucune intention de tricher. Cependant, l’Association européenne de football estime qu’un athlète a le devoir à tout moment de veiller à ce qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Onana a donc reçu la punition la plus légère.

"Quiconque utilise délibérément une telle substance recevra une suspension standard de quatre ans", déclare Herman Ram, président de l’Autorité néerlandaise de dopage. "Toute preuve qu’un tel produit a été administré par inadvertance est passible d’une peine de deux ans".

Que fait Onana depuis tout ce temps ?

Pas beaucoup de chose. Du moins, rien qui ait à voir avec l’Ajax ou la sélection du Cameroun. Cela n’était tout simplement pas autorisé. Onana a été suspendu pour toutes les activités de football, nationales et internationales. Cela signifie qu’il n’a pas été autorisé à s’entraîner au club pendant tous ces mois. Et il n’a pas le droit de se mêler à ses camarades. Pas dans les vestiaires. Pas au centre de formation De Toekomst.

Onana a bien sûr continué à s’entraîner ailleurs pour rester en forme : il a commencé à travailler avec un entraîneur personnel.

L’Ajax a fait savoir qu’une tentative avait été faite pour impliquer Onana dans les festivités avant le dernier match de championnat. Mais aucune autorisation n’a été donnée pour cela non plus. Si cela avait été autorisé, Onana aurait apprécié.

"Ce serait fou de faire la fête entre les autres joueurs alors que le chagrin domine. Et ce ne serait pas bon pour la cause. Onana ne veut pas prendre de risques et a fait très attention pendant tous ces mois pour augmenter ses chances d’une réduction de peine. "

Que se passera-t-il exactement mercredi ?

L’Ajax et Onana ont engagé l’avocat sportif Dolf Segaar. "Nous avons mis en avant nos points de vue, tout comme l’UEFA. Nous ne différons pas beaucoup sur les faits. Mais qu’est-ce qu’une punition appropriée ? Telle est la question", déclare Segaar.

Segaar s’est soigneusement préparé et apporte avec lui des exemples similaires du passé. Il le sait aussi, aucun cas ne peut vraiment se comparer à celui d’Onana.

Tout se déroulera d’une manière entièrement numérique, via une connexion Team. Onana rejoindra son avocat et une délégation d’Ajax. Mais plusieurs témoins ont également été appelés, dont Melanie Kamayou, la petite amie d’Onana. Selon la déclaration d’Onana, le médicament interdit, le furosémide, lui aurait été prescrit pour des raisons médicales.

Trois arbitres ont été nommés. Le TAS détermine lui-même qui est le président des trois. Le camp Onana et l’UEFA peuvent également choisir un arbitre. Il y a environ trois cents avocats qui travaillent comme arbitres au TAS. Kamp-Onana aura désigné quelqu’un qui choisira probablement le plus le camp de l’athlète en matière de dopage, l’UEFA choisit logiquement l’autre camp.

"Cela débutera mercredi à 7h30 et je pense que nous aurons teminé en début d’après-midi. Je ne m’attends certainement pas à une décision ce jour-là. Nous insisterons pour qu’une décision soit prise rapidement, j’espère d’ici une semaine. La justification peut être c’est fait. à savoir, cela prend des mois. Si nous connaissons la nouvelle sanction, alors nous pouvons agir en conséquence ", explique Segaar.

Quelles sont les chances ?

"Bien sûr, on espère un acquittement, mais soyons réalistes : cela n’arrivera pas. Je ne sais vraiment pas encore, mais on espère un nombre considérable de mois de moins", dit Segaar.

Herman Ram s’attend à ce qu’il n’y ait pas d’acquittement. "Il n’y a aucun doute que cela était dans le corps et avec cela il y a un délit. Donc l’acquittement semble hors de question."

La punition peut aussi être plus lourde dans le pire des scénarios, mais le camp d’Onana n’y pense pas une seconde. Aucun appel n’est possible sauf si des erreurs de procédure évidentes ont été commises. Ensuite, Onana peut encore aller devant le tribunal suisse.

Frans de Weger, avocat sportif de premier plan et arbitre du TAS lui-même, fait la lumière sur l’affaire. "L’acquittement est rare dans ce type de cas, mais il est possible. Je soupçonne que l’UEFA a déjà pris en compte toutes sortes de circonstances lors de la détermination de la peine. Habituellement, la peine pour une telle violation est de quatre ans et parfois de deux ans si le coupable est personnellement responsable".

À quoi ressemble l’avenir d’Onana ?

Onana a encore un contrat jusqu’à l’été 2022, mais il est presque certain que le gardien partira cet été. Même si la pénalité demeure. Arsenal a les meilleures références pour signer le gardien de but. Le club londonien, qui a terminé à une décevante huitième place en Premier League cette saison, n’est pas satisfait du gardien Bernd Leno.

Manchester United et le Paris Saint-Germain ont également manifesté leur intérêt, mais ils ont des gardiens sous contrat qui ont toujours la confiance. Arsenal, en revanche, a déclaré qu’il considérait Onana comme le premier gardien de but.

Dès que l’issue de l’appel sera connue du TAS, le transfert sera également effectué assez rapidement. Si la peine est raccourcie, Onana rapportera environ 6 à 9 millions d’euros. Si la pénalité persiste, l’Ajax devra se contenter d’environ 2 millions. Onana est arrivé en janvier 2015 pour 150 000 euros du FC Barcelone.

Marc Overmars, directeur des affaires footballistiques de l’Ajax, a secrètement dit au revoir à Onana. Les négociations pour une prolongation de contrat ont déjà été arrêtées ce printemps et l’Ajax est intervenu sur le marché des transferts en capturant Remko Pasveer.

Et Onana ? Il semble qu’il ait joué son dernier match fin janvier. Une triste fin alors qu’il a réussi son passage à Amsterdam. "Il aime le club et les supporters. Il est resté plusieurs fois avec l’Ajax alors qu’il a pu faire un joli transfert. Il doit beaucoup à l’Ajax. Il espère donc que le club - malgré la suspension - le laissera partir", a déclaré son directeur.