Aboubakar Vincent : un sacrifice sans garde-fou

L’international camerounais a récemment trouvé un accord avec son ancien club du portugal, le FC Porto, pour rejoindre la mégalopôle d’Istanbul en Turquie et le Besijtas. Il lui restait encore une année de contrat à faire avec le champion en titre du Portugal et cela était estimé à plus de 3,5 millions d’Euros. Mais depuis plusieurs mois et son retour sur les terrains de jeu, il n’avait plus droit au chapitre. Il est ainsi passé d’attaquant numéro un et joueur indispensable à celui de complément d’effectif. Il n’aurait d’ailleurs pas été inscrit sur la fiche des joueurs admis à jouer les compétitions européennes cette saison.