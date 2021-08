Aboubakar Vincent n’a pas traîné

Le Lion Indomptable Aboubakar Vincent ne pouvait rêver à de meilleurs débuts. Transféré en Arabie saoudite pendant l’inter-saison, pour son premier match officiel et en plus a domicile, Al Nassr a remporté son match face à Damac. Et puis, celui qui n’a pas débuté la rencontre en tant que titulaire a profité de son entrée sur l’aire de jeu pour inscrire son nom sur la feuille de pointage, à la 80e minute. Le gros score positionne directement le club en tête du classement.