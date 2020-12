Aboubakar Vincent marque encore et Beşiktaş gagne

Les Aigles Noirs de Beşiktaş ont bien débuté leur rencontre de la onzième journée de la Super Lig en monopolisant le ballon et en se lançant à l’assaut de Kasımpaşa. Mais il aura fallu attendre les arrêts de jeu de la première période pour voir l’ouverture du score. Le milieu de terrain de Beşiktaş, Bernard Mensah, a récupéré un rebond du gardien de but adverse dans les dernières minutes de la première mi-temps et a envoyé le ballon dans le coin inférieur gauche du filet.