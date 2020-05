Aboubakar Vincent et Porto FC ont repris les entraînements

L’international camerounais Aboubakar Vincent est donc de retour aux pratiques comme l’ensemble de ses coéquipiers. Et à dire vrai, il est plutôt heureux re revenir à la vie normale.

Le staff du FC Porto s’est donc organisé et a pris des mesures strictes pour le retour au travail. Les duels seront minimisés. On travaille plus individuellement que collectivement.