Stéphane Mbia : « À 35 ans, je prends toujours du plaisir »

Comptez-vous continuer à jouer au haut niveau encore longtemps ? Et comment envisagez-vous votre après-carrière ?

Haha, 35 ans ça reste un chiffre. À cet âge je prends toujours du plaisir, tout en étant exigeant avec mon corps. Pour ce qui est de mon après-carrière, à 17 ans j’y pensais déjà. J’ai une idée mais c’est encore trop tôt, pour l’instant je reste en activité.

Quel est votre plus beau souvenir à l’OM ?

Mon meilleur souvenir c’est lorsque le coach Didier Deschamps m’a convaincu du projet et m’a permis de faire partie de l’histoire de ce grand club historique qu’est l’Olympique de Marseille.

Inversement, quel est votre pire souvenir avec le club marseillais ?

L’accord refusé avec le Bayern et Arsenal pour me transférer dans un autre club.

Considérez-vous que vous aviez atteint la meilleure forme de votre carrière durant ces trois années à l’OM ?

Je vais être objectif, oui. C’était le cas la première et la deuxième saison et en terme de plus-value il ne fallait pas hésiter à prendre le risque de me vendre. Certains aspects qu’on ne contrôle pas peuvent influencer la suite de ta carrière.

Lequel de vos coéquipiers vous a le plus impressionné durant votre passage ?

J’en ai deux qui me viennent en tête : Hatem Ben Arfa et Lucho Gonzalez.

Quel est selon vous votre meilleur match à l’OM ?

Ouf, c’est une question compliquée. Je dirais le match contre Manchester United à domicile en Ligue Des Champions en 2011.

Avec 5 titres en 3 saisons, vous avez connu une très belle époque à Marseille. Mais depuis votre départ, l’OM vit parfois des saisons compliquées. Comment jugez-vous l’évolution du club sur ces 10 dernières années ?

Ces hauts et ces bas, c’est ce qui fait le charme de ce grand club. Jugez par vous-même ! Moi je ne peux malheureusement pas me permettre d’avoir une telle analyse.

Suivez-vous toujours les résultats du club aujourd’hui ? Si oui, quel regard portez-vous sur la saison actuelle de l’OM ?

Oui car j’ai gardé de très bonnes relations au sein du club et je vous donnerai mon avis à la fin du championnat.

Dans le futur, envisagez-vous un poste à l’Olympique de Marseille en tant que coach, dirigeant ou même membre du staff ?

Pourquoi pas ! Seul l’avenir nous le dira. Mais laissez moi d’abord profiter de chaque minute de football professionnel qu’il me reste s’il vous plaît (rires).