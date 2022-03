Riad Mezi : « MTN contribue à faire vivre une passion commune aux Camerounais  (...)

Plusieurs années après son retrait, MTN Cameroon est redevenu le sponsor des championnats professionnels de football du Cameroun. Qu’est-ce qui justifie ce retour de MTN dans le Football ?

MTN est la marque la plus admirée des Africains. Cette admiration est justifiée non pas seulement par la qualité des produits et des services que nous leur proposons, mais aussi et surtout par notre engagement authentique à soutenir les passions de nos abonnés, dans tous les marchés où nous opérons.

Dans le cadre de notre programme stratégique que nous appelons « Ambition 2025 », nous nous positionnons comme un incubateur, un facilitateur du progrès de l’Afrique et des africains. C’est cela qui justifie que nous intervenions dans tous les domaines qui sont des leviers de développement et le sport en fait partie.

Au Cameroun, bien plus qu’une passion, le football est une véritable religion. C’est donc tout naturellement que nous nous associons à tout l’écosystème du football national pour participer activement à faire vivre notre passion commune et contribuer à redonner au football camerounais toute sa grandeur.

Notre retour a été marqué par notre participation active à la finale de la Coupe du Cameroun dimanche 13 mars dernier au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. A cette occasion, nous avons primé les deux équipes en compétition (remise d’équipements et d’une enveloppe de 2 millions de francs CFA à chaque club finaliste, Ndlr.) et l’homme du match (un chèque d’1,5 millions de francs CFA, Ndlr.). Nous avons aussi contribué à rehausser le prestige de l’évènement en soutenant sa médiatisation.

Quel est le contenu de l’accompagnement de MTN Cameroon ?

Notre participation ne se limite pas à un apport financier. Nous voulons véritablement accompagner l’ambition de la Fécafoot de « Faire du championnat camerounais rebaptisé MTN Elite, le championnat le plus attractif d’Afrique ». En étroite collaboration avec la Fécafoot, notre contribution portera donc sur les aspects suivants :

• Les équipements sportifs afin que les joueurs et leur staff technique soient vêtus de manière convenable aussi bien lors des matches officiels que lors des entrainements ;

• Les récompenses pour que le footballeur participant au championnat local puisse vivre de sa passion tout en joignant mieux les deux bouts ;

• Les célébrations pour que chaque Camerounais ressente le besoin réel de venir au stade pour y vivre une expérience unique pour lui-même et pour sa famille ;

• La technologie afin que l’accès aux stades et le paiement des tickets soient rendus plus aisés et ses recettes mieux contrôlées grâce à notre important réseau de points de vente et notre plateforme de paiement via MTN MoMo.

Quel message pour vos abonnés ?

Nous voulons rassurer chaque camerounais de ce que nous continuerons de travailler chaque jour pour leur rendre la vie plus facile, plus agréable. Nous voulons célébrer avec vous vos passions et mettre à votre disposition tous les moyens afin que vous continuiez sereinement votre marche vers le progrès. Chez MTN, chaque effort compte, le moindre petit pas quotidien contribuera à redonner au Football Camerounais toute sa Grandeur.

Peut-on d’ores et déjà dire que la fête sera belle cette saison avec les championnats MTN Elite One & Two ?

La seule question qui se pose à présent c’est est-ce que MTN Elite One et Two jouiront de l’enthousiasme du public et des médias camerounais, car la réussite du Championnat ne sera pas possible sans tous les Camerounais.