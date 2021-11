Michaël Ngadeu : « On n’a pas besoin de parler de ce match »

« C’est vrai que ça va être un match difficile et c’est d’ailleurs considéré comme une finale. S’il faut que je marque un but je vais le faire ; s’il le faut je le ferai. Mais après, peu importe celui qui nous fera gagner. Celui qui marque le fait pour toute l’équipe puisque le plus important c’est la victoire », a indiqué Michaël Ngadeu. Le patron de la charnière centrale de l’équipe du Cameroun est prêt à tout donner pour voir son équipe passer ce deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Ses coéquipiers et lui se projettent en tout sérénité.

« On n’a pas besoin de parler de ce match entre nous car ce serait nous mettre la pression, dit-il. Nous sommes tous conscient que c’est un match capital. Nous avons un état d’esprit assez détendu. C’est ce qui nous permet de bien entrer dans les matchs. Le coach et le staff font déjà le travail qu’il faut. Entre nous les joueurs, on essaie juste d’appliquer les consignes ». Notons que le Cameroun (12 points) est condamné à une victoire contre la Côte d’Ivoire (13 points) ce mardi au stade de Japoma, s’il veut passer au dernier tour des éliminatoires de ce Mondial.