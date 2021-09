Karl Toko Ekambi : « Je suis sur une bonne lancée »

« Tout a été un peu négatif mais le plus important est la réaction. On n’a pas subi, on ne va rien lâcher. C’était important de ne pas baisser les bras. Il y a des périodes comme ça. On a perdu des points mais il faut aller de l’avant... Je suis sur une bonne lancée, je me sens bien », a confié Karl Toko Ekambi à Oltv.

Toko Ekambi permet à l’OL d’arracher le point du match nul. L’OL a été rapidement réduit à 10 suite au cartoonrouge pour Emerson. pic.twitter.com/mi9KvSYaPP — Only Gones (@OnlyGones) September 25, 2021