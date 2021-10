CAN 2021 : quand la CAF couvre le Cameroun d’éloges

« Il nous appartient aujourd’hui de mettre en place une organisation forte et avoir des infrastructures de qualité et aussi des dirigeants capables de valoriser nos compétitions. C’est le chantier du président Motsepe et son équipe. Qui mieux que le Cameroun pouvait être le point de départ de cette nouvelle vision ? Le Cameroun c’est l’un des pays les plus titrés de ce continent, c’est le pays qui a valorisé l’Afrique dans la compétition la plus grande se l’histoire du football à savoir la Coupe du monde. Le Cameroun a toujours montré cette capacité de résilience.

Tout n’a pas été facile. Mais les dernières visites effectuées nous permettent de dire que le Cameroun est sur la bonne voie pour gagner le pari de l’organisation de la CAN 2021. Certes il y a encore de petites choses à faire, mais nous comptons sur cette capacité du Cameroun à relever les défis pour qu’au soir du 9 janvier 2022, tout soit prêt pour que la fête soit belle, qu’on ait cette CAN de cette ère nouvelle d’une CAF qui se veut triomphante. Dans la voie tracée par le président de la République M. Paul Biya, la nation camerounaise nous aidera à réussir ensemble ce pari », a déclaré le Sénégalais Augustin Senghor.