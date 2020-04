Tonnerre Kalara Club : Stéphane Semengué est décédé

Après ses études, il réintègre rapidement l’administration du TKC et malgré les dissonances, il restera fidèle à son club. Il faut néanmoins souligner qu’il a fait les frais de la guerre entre Seidou Mbombo Njoya et son père, le Général Pierre Semengué, et sera évincé de son poste de Directeur Général du club en début de saison sportive 2019 -2020.

En ces temps de pandémie lié au CoronaVirus, Stéphane Semengué va prendre une tangente différente, comme à son habitude. Il quitte la scène, foudroyé par un malaise cardiaque.