Suite ou non des championnats : en attente des décisions de la fédération

Jusqu’ici, rien n’a filtré des hypothèses de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), qui devait se réunir lundi. Celle-ci pourrait bien décider de l’arrêt des championnats au cas où la situation sanitaire ne s’améliore pas. Et opter pour un scénario comme celui de la France où les résultats ont été validés tel quel. PWD de Bamenda serait donc champion du Cameroun, en ce qui concerne Elite One. Ou alors, procéder comme aux Pays-Bas où la saison a été annulée, sans donner de titre au premier et désigner les représentants du Cameroun aussi bien en Ligue des champions africaine et en Coupe de la CAF. Et là, on pourrait avoir PWD pour la Ligue des Champions et Coton Sport de Garoua pour la Coupe de la CAF. Cependant, certains émettent l’hypothèse d’un classement basé sur le quotient résultant du nombre de points divisé par le nombre de matches joués. Dans ce cas, PWD reste premier et Colombe du Dja-et-Lobo occupe la deuxième position.

Pour ce qui est du représentant en Coupe de la CAF, la place est réservée au vainqueur de la Coupe du Cameroun. Sauf que cette année, cette compétition était encore aux préliminaires dans les régions. Qui défendra donc les couleurs du Cameroun ? Le vainqueur de la Coupe du Cameroun 2019 qui est Stade Renard de Melong ? Ou alors, on peut imaginer réparer le préjudice causé à Eding Sport de la Lékié vainqueur en 2018 et qui n’avait malheureusement pas eu la possibilité de participer à ce tournoi ? A moins effectivement de choisir le deuxième en Elite One.

Pour le reste, quatre équipes doivent être relégués en Elite Two, car l’Elite One devrait se disputer avec 16 clubs pour la saison prochaine. Si rien ne change donc, il s’agira d’Avion FC du Nkam, du Tonnerre Kalara Club, de la Panthère sportive du Ndé et de Dragon FC. Alors qu’en Elite Two, Astres de Douala et Yafoot devraient accéder en division supérieure. Tandis que les trois derniers seront relégués en divisions régionales, à savoir : Léopard de Douala, Foncha Street et As Matelots.