MTN Elite One : ce n’est plus une rumeur

La longue attente prend donc fin. Le public présent ce jour à Mbouda pourra apprécier en affiche d’ouverture le duel entre Bamboutos local et PWD de Bamenda tout juste auréolé du titre de vainqueur de la coupe du Cameroun. En attendant la fin de la première journée les 19 et 20 mars prochains. Et on ne peut que saluer ce démarrage après des mois de chômage pour les clubs et surtout les footballeurs. N’oublions pas non plus les spectateurs qui n’attendaient que le retour du spectacle sur le terrain. D’ailleurs, la finale de la Coupe du Cameroun dimanche dernier a permis de constater que le public avait soif de retrouver les gradins. On espère justement qu’ils seront toujours au rendez-vous au cours de cette nouvelle saison d’Elite One.

Saison bien particulière puisqu’elle est la première organisée par le nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football présidée par Samuel Eto’o. Nul doute que l’ancien footballeur est particulièrement attendu, lui qui a fait de l’amélioration des conditions des joueurs le centre de ses préoccupations. Oui, les attentes en termes de professionnalisation de notre championnat sont énormes. Et légitimes. Financièrement, la Fécafoot a consenti de gros efforts à l’endroit des clubs et elle va prendre sur elle de nombreuses dépenses liées à la prise en charge des équipes dans le cadre de la formule de la compétition. Reste plus qu’à avoir du beau jeu sur le terrain.