Ligue 1 : pour avoir giflé un joueur, Minala Roger, président de AS Fortuna, va être lourdement sanctionné

Le communiqué de la fédération

Violence : La FECAFOOT saisit la Commission de discipline contre le président de AS Fortuna

Le président de la FECAFOOT Seidou Mbombo Njoya a enclenché, le 4 mars 2020, deux procédures disciplinaires auprès de la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline contre Monsieur Minala Roger, président de AS Fortuna, pour coup volontaire à l’encontre du joueur Tombi Alemide UMS de Loum.

Le président de la FECAFOOT Seidou Mbombo Njoya a enclenché, le 4 mars 2020, deux procédures disciplinaires auprès de la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline contre Monsieur Minala Roger, président de AS Fortuna, pour coup volontaire à l’encontre du joueur Tombi Alemi (UMS de Loum).

La première est une requête aux fins d’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur Minala Roger (président de AS Fortuna) pour coup volontaire à l’encontre du joueur Tombi Alemi de UMS de Loum. L’objectif est d’infliger à l’accusé la sanction d’interdiction d’exercer toute activité relative au football.

Mais avant, une requête d’urgence a été engagée par le président de la FECAFOOT pour les mêmes faits, avec l’objectif de suspendre provisoirement le mis en cause en attendant l’issue de la procédure devant la commission fédérale d’homologation et de discipline.

Le président de AS Fortuna Roger Minala est accusé d’avoir, le 1er mars 2020, à la fin du match qui opposait son club à UMS de Loum pour le compte de la 25e journée de l’Elite One, donné un coup à Tombi Alemi, un joueur de l’équipe adverse . Les images de cet acte répréhensible sont visibles sur une vidéo qui a fait le tour de la toile.

De plus, l’exploitation des divers rapports des officiels de ce match a indiqué que ce match a été perturbé par le « mauvais comportement du Président de AS Fortuna (sieur Minala Roger) à l’encontre des officiels ».