Franck Happi au coeur de la bataille entre la Fécafoot et la Ligue de Football

Emmanuel Mve Elemva, puisqu’il s’agit de celui qui a aussi déjà été capitaine des Lions Indomptables, manifeste sa désaprobation complète par rapport à la ligne que tient Franck Happi.

Ces propos ont été tenus lors d’une interview avec le journaliste Philippe Boney :

“Le Canon se désolidarise totalement de la prise de position de Mr Franck Happi, président de l’Union sportive de Douala. Nous ne partageons pas ce point de vue.

Le TAS a pris une décision, le gouvernement de la République a pris acte et a mis en place tout un comité pour l’application de cette sentence. Le gouvernement mène à bien la mission qui lui a été confiée avec ce comité et nous souhaitons que la ligue et la fédération trouvent un terrain d’entente dans le cadre de l’application de la décision du TAS.

Je suis surpris par l’agitation organisée par monsieur Franck Happi qui pour les moins naïfs, comprendront le plus rapidement possible qu’il y a un agenda caché derrière cette agitation. Monsieur Franck Happi prend des libertés. Vouloir saborder la ligue est tout à fait incompréhensible alors que le président de la ligue veut sauvegarder les intérêts de la ligue. Ils ne cachent par leur intention de faire partir le général. Ce qui est malsain et je pense que leur attitude porte à croire que l’agenda caché que j’ai évoqué est réel.

Nous ne pouvons pas comprendre qu’une seule région de ce pays veut faire main basse sur le football camerounais. Le président de la fédération camerounaise de football est de l’Ouest, le président de l’association des footballeurs est de l’Ouest, le président des associations des arbitres est de l’Ouest, le président de l’association des entraîneurs est de l’Ouest et aujourd’hui, il est clair que monsieur Happi qui veut devenir le président de la ligue de football du Cameroun, est de l’Ouest. Je suis un ancien footballeur. Dans le football, il n’y a pas de tribalisme. Et justement je dénonce ceux qui veulent y apporter du tribalisme. “