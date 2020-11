Football d’Élite : coup d’envoi de la saison ce dimanche

Le commissaire du match, Alain Fritz Ndibi, explique que “c’est une réunion préparatoire au lancement du championnat, et les formations qui s’affronteront c’est Panthère face à Coton à partir de 18h au stade Omnisport. Ce match est important car se déroulant à une période éprouvante, et il faudrait qu’on s’y mette tous pour que tout ce passe bien”.

La Fédération, responsable de l’identification des joueurs et de la désignation des arbitres, étant dans une logique de bras de fer, a évidemment décidé de ne pas coopérer avec la Ligue. Mais cette dernière a innové pour palier à ce refus de coopération comme l’explique Bertrand Mballa Owona, le responsable des compétitions de la LFPC : “nous sommes en train d’amorcer une autre logique par rapport à l’identification des joueurs et staffs. À partir de ce match, les joueurs vont évoluer sur la base de ces identifiants dont les informations ont été transmis par les clubs. Donc désormais, le contrôle par les arbitres se fait sur la base de ce badge et d’une pièce d’identité pour se rassurer que les informations sont concordantes. C’est ainsi que ça se passe à l’international. Pour cette rencontre, les joueurs et encadreurs sur le banc de touche doivent arborer un cache-nez à l’exception des joueurs qui évolueront sur la pelouse. Les arbitres n’ont pas pu prendre part à cette réunion technique du fait de certaines modalités pratiques à boucler, mais cela n’entache en rien sa tenue.”