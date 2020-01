Elite Two : le championnat a repris

Que ce soit au niveau de la Primature que du ministère des Sports, la concertation a été le moyen mis à l’avant pour que cette situation ne vienne pas perturber le déroulement des activités du prochain Championnat d’Afrique des nations que le Cameroun va accueillir en Avril prochain. Le défi à relever sera donc de jouer le plus de match possible d’ici là.

Le mot d’ordre de grève ayant été levé vendredi, les matchs prévus le weekend dernier ont été reprogrammés pour mardi pour ce qui est de Elite Two et mercredi pour Elite One. Effectivement, des rencontres ont été livrées ce mardi sur l’ensemble du territoire national.

Malgré la défaite de Astres de Douala contre OFTA de Kribi, le leader garde sa position de tête. Il avait été décidé que quelque soit le résultat de Astres, il évoluera la saison prochaine en Elite One pour respecter les décisions de justice.

Le meilleur résultat a été acquis par Renaissance qui a détruit Racing par trois buts contre 0.

L’ensemble des résultats de cette journée est le suivant :