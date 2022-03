Elite One : PWD n’est pas encore descendu de son nuage

Son entraîneur, qui a lui-même bravé une infortune tout juste après la victoire en finale, estime que la jeunesse de son groupe n’a pas aidé.

Pour David Pagou, « on ne peut pas avoir les occasions comme c’était le cas, avec les buts vides, et on les manque. C’est le premier match de championnat, on sort d’une victoire en coupe du Cameroun, et il y a encore de l’euphorie dans les esprits des garçons. Ils n’ont pas encore digéré cette victoire de dimanche en coupe du Cameroun (…). Ce sont des jeunes, on prend un but sur une erreur individuelle, mais c’est aussi ça le prix à payer quand on parie sur la jeunesse. Il faut être patient car ils ont une marge de progression. On doit juste continuer de travailler. Après il faut aussi dire que le mérite revient tout aussi à l’adversaire qui était de qualité ».

La suite de la journée se déroulera ce week-end dans les quatre villes choisies par la Fécafoot, à savoir Douala, Limbé, Yaoundé et Bafoussam. Ce seront d’ailleurs dans ces villes que se déroulera l’ensemble des matchs du championnat cette saison malgré la très vive opposition de Coton Sport de Garoua.

Certains observateurs estiment que cette décision a été prise et entérinée au bureau du Président de la fédération au mépris de la réglementation qui veut que pour des sujets aussi sensibles, c’est au Comité Exécutif de trancher.

Elle a cependant été approuvée à postériori par les membres du Comité d’Urgence.