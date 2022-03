Elite One, Elite Two, ça se dessine

On s’attend à revivre des matchs d’anthologie puisque des équipes mythiques, telles que Canon, Tonnerre, Union, Panthère, Racing sont installées dans la poule A que complètent Apejes, Yong Sports Academy, AS Fortuna, New Stars, Djiko FC, Colombe, Stade Renard et Fauve Azur.

La poule B inclut Coton Sport, Eding, PWD, UMS, Dragon, Bamboutos, Fovu, Astres, OFTA et Renaissance.

En attendant le dévoilement complet des matchs des deux ligues, la Fecafoot a communiqué que l’ouverture de la saison sportive aura lieu le 16 mars à Mbouda et mettra aux prises Bamboutos de Mbouda à PWD de Bamenda.

Les autres matchs de cette journée en Elite One se joueront sur l’étendue du territoire national les 19 et 20 mars.