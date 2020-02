Elite One - 19e journée : UMS se relance

On a joué dimanche les matchs comptant pour la dix-neuvième journée du championnat Elite One. Le leader, Coton Sport de Garoua a fait du surplace. Il ne devance plus son suivant immédiat que par quatre petits points. Il a dû se contenter une fois de plus d’un match nul, son troisième de suite et son quatrième lors de ses six dernières rencontres. Union Sportive de Douala est dans une bonne dynamique. Sa deuxième victoire d’affilée le propulse hors de la zone de relégation et le place à la 13e position du classement. Suffisant pour la confiance.