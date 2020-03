CHAN 2020 : les stages bloqués ininterrompus des Lions A’ plombent Coton Sport de Garoua

L’un des clubs les plus touchés est Coton Sport de Garoua qui dispose de plusieurs joueurs en stage fermé. Ses résultats sont catastrophiques par rapport à ses standards depuis la phase retour du championnat Elite One. À la fin de la phase aller, le club disposait d’une marge conséquente par rapport à son suivant immédiat. Mais ce coussin a fondu comme neige au soleil et, avec la défaite en match avancé de la 29e journée, le club risque de quitter le podium et d’être relégué à quatre points de PWD de Bamenda.

Peut-être qu’avec le probable report du Championnat d’Afrique des Nations et le retour de ses joueurs, le club pourra profiter des dernières cinq journées pour essayer de reconquérir le championnat pour être africain la saison prochaine.