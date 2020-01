Championnat d’Elite : c’est la trève de mi-saison. Les clubs vont-ils déserter tel que promis ?

Il y a quelques jours, l’association des clubs d’élite du Cameroun déclarait après une assemblée générale que ses membres ne joueront pas la seconde phase du championnat si les différentes subventions promises n’étaient pas distribuées. Depuis le week-end dernier, la saison est en repos après les dix-sept journée pour l’Élite One et les quinze journées pour l’Élite Two et l’on se pose la question si elle reprendra le 26 janvier telle que décidé par le Comité Technique Transitoire.