Ben Decca, le célèbre chanteur, va diriger les opérations football de Léopard de Douala

Une saison pour faire remonter le Léopard de Douala, actuellement pensionnaire de Ligue 2, en division d’élite. Voilà le défi que s’est lancé Ben Decca, le désormais directeur des opérations de ce club historique de la ville de Douala, qui a son ancrage dans le canton Deido. « Le village », préfère dire Ben Decca, qui a répondu à l’appel des siens de prendre plus de responsabilités au sein de cette équipe chère à son cœur. « Le directeur des opérations a rang de président », explique le D.O., saluant au passage le travail du conseil d’administration basé à Paris, et sans l’apport duquel « Léopard serait encore sous l’éteignoir ».