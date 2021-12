People : Valsero étrille Samuel Eto’o au sujet de sa vidéo

Il explique à l’ami de Gaelle Enganamouit et Martin Camus Mimb que « parce que tu vois, tu as touché ce qui nous liait. Tu as touché ce qui était fondamentalement notre relation. Tu as dépassé la barrière. Inhumain, villageois, cheap on dirait un villageois politicien camerounais. Tu nous fais du Jean de Dieu Momo ».

« Ta vidéo était une humiliation. Quand tu étais Samy Ndolè, tu étais Samuel Eto’o, Samuel Eto’o. Tu crois vraiment que tu pouvais t’arrêter même à Limbé et manger même ton soya sans que tout le village ne sorte ? sans qu’ils ne soient des milliers derrière toi, sans garde de corps comme tu dis ? »

La suite en vidéo sur https://ocamer.com/actualites/valsero-a-etoo-tu-as-touche-ce-qui-etait-fondamentalement-notre-relation/265