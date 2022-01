Zambo Anguissa : « garder cette Coupe à la maison »

« Le groupe est serein et déterminé. Depuis le début de la préparation, tout se passe très bien. On sent qu’on a un collectif qui vit bien ensemble. C’est de bon augure pour la suite. Je suis très content de retrouver mes coéquipiers, c’est une famille. Je pense qu’on est en route pour une très belle aventure et on fera tout pour garder cette Coupe à la maison. C’est notre objectif aujourd’hui.

C’est un groupe avec beaucoup de qualité. La différence aujourd’hui, c’est au niveau de la cohésion. C’est vraiment une famille, ça se ressent. Tout le monde a envie de faire les choses pour le collectif. Malgré la concurrence, il y a un groupe qui travaille ensemble. Moi je suis là pour donner le meilleur de moi. Nous sommes 28 soldats qui sont prêts à aller au charbon. Je pense qu’avec ça, on peut tout accomplir ».