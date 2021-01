Yaoundé devient la capitale du football africain

Déjà, le Secrétaire Général par intérim de la CAF, Abdelmounaim Bah, a souligné ce mercredi l’importance et le caractère exceptionnel du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Total, Cameroun 2020 qui se tiendra au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021.

Le patron de l’administration de l’institution s’est exprimé au cours de l’atelier des "Officiers de Sécurité et Sûreté CAF-CHAN" organisé à Yaoundé en prélude au tournoi africain très attendu et destiné exclusivement aux joueurs évoluant dans leurs ligues nationales.

L’atelier avait pour objectif de préparer les officiers de sûreté et sécurité de la compétition aux défis qui les attendent. Bah a rappelé aux participants qu’avec la compétition qui se déroule alors que la pandémie de Covid-19 est toujours d’actualité, les officiels ont davantage de responsabilités pour assurer le succès de l’événement.

« En plus d’être l’une de nos compétitions les plus importantes, ce CHAN est une bonne répétition pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se jouera également au Cameroun l’année prochaine. Nous avons beaucoup de travail à faire », a déclaré Bah.

L’atelier a mis en exergue des présentations du Dr Christian Emeruwa, Chef de la Sûreté et de la Sécurité de la CAF. Il a donné un aperçu de la manière dont les responsables de la sécurité devront agir compte tenu de la pandémie.

Les autres départements de la CAF, à savoir Compétitions, Médical, Commercial, IT et Communication ainsi que le Comité d’Organisation Local (COCAN 20-21) ont également présenté des exposés sur les différents aspects du tournoi.

La sixième édition du Championnat d’Afrique des Nations Total, Cameroun 2020 se jouera dans les villes de Yaoundé, Douala et Limbé.