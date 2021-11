CAN 2022 : Voyage sur les bords du Nil

Face à lui, le Président de la FIFA, Gianni Infantino fait de la tête un geste d’approbation en préparant son intervention.

« Le Cameroun est prêt à 95% » a t-il noté avant de rappeler que la CAF va continuer à soutenir les efforts de ce pays notamment au stade d’Olembe et à Garoua. A ce moment, le Pr Mouelle Kombi, Ministre des Sports et Président du COCAN, a laissé une lumière traverser son visage qui se décrispe enfin. A côté de lui, le patron de la Task Force n’exprime encore aucune émotion.

« Merci à tous et rendez-vous au Cameroun » : c’est par cette invitation aux délégués que le Dr Patrice Motsepe clôture les travaux de la 13e Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de la CAF, à l’historique hôtel Marriott Mena House du Caire (1869), aux pieds des Pyramides de Gizeh. Le sommet du football Africain prenait ainsi date pour la grand messe continental qui s’ouvre à Yaoundé le 9 janvier 2022.

En quittant avec sa délégation les couloirs colorés de la salle de conférence de cet hôtel mythique, Ferdinand Ngoh-Ngoh le Ministre d’Etat - Secrétaire Général à la Présidence de la République qui conduisait la délégation de son pays, affiche une mine plus épanouie, comme un signe de mission accomplie. Un long aparté avec le Président de la CAF à la fin des travaux et les propos sans ambiguïté du Dr Motsepe à la tribune, ont visiblement détendu l’atmosphère et clarifié les enjeux autour d’un événement qui nourrit fantasmes et scénarios des plus surréalistes.

L’échange entre le Dr Motsepe et cet invité de marque s’est poursuivi bien au-delà de la salle et les paroles n’étaient pas que convenues.

L’Égypte, pays hôte de cette AGE avait multiplié les marques d’hospitalité. Le Cameroun pays invité, au titre d’organisateur de la CAN, repart du site la tête dans les étoiles. Le Directeur du tournoi de la CAN TotalEnergiesCameroun2021, Michel Dissake plane. Il a déjà le regard tourné vers les pyramides en face qu’il veut visiter. Le Dr Mohamadou Labarang, le prévenant Ambassadeur du Cameroun en Égypte va peut-être lui sauver la mise. Car Seidou Mbombo Njoya le Président de la Fecafoot et VP de la CAF ne peut rien faire pour lui, il s’envole le soir même pour Doha au Qatar.

« Tout cela mérite un bon verre M.le Ministre d’Etat », va alors lancer Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba qui offre à la délégation Camerounaise, une tournée au Restaurant de l’hôtel. En levant leurs verres, les deux parties prononcent des vœux bruyants que seuls n’expliquent pas, la fraîcheur et le goût exquis des cocktails cairotes. Les Camerounais en ont besoin en tout cas. Le sommeil a été court et la matinée aux pas de course. Elle se termine sous les airs d’une reprise inspirée de l’anthologique « The Best is yet to come », qui monte dans la salle. La légende fait de cet hôtel le préféré de Frank Sinatra au Caire.

Alex Siewe, Directeur de la Communication de la CAF