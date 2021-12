Vahid Halilhodzic : Celui qui refuse de venir à la CAN peut dire au revoir à l’équipe nationale

Au lendemain de la menace brandie par l’Association européenne des clubs (ECA) de ne pas laisser leurs joueurs prendre part à cette compétition, déjà reportée d’un an et qui est prévue du 9 janvier au 6 février, l’entraîneur des Lions de l’Atlas estime qu’ « avec la situation sanitaire, c’est de plus en plus compliqué et difficile ». Selon lui, « il y a une grosse question, aura-t-elle lieu ou pas ? Pour l’instant, c’est une grosse bataille entre différents lobbyings ».