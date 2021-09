Union de Douala : Franck Happi jette l’éponge

Franck Happi n’est plus le président de l’Union Sportive de Douala. Arrivé à la tête du club des Nassaras Gamakaï en fin 2011, l’homme a décidé de rendre son tablier 10 ans plus tard. La relégation du club en deuxième division, 63 ans après son accession en Elite One, et la grogne des supporters qui a suivi auraient poussé l’ancien vice-président de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun à démissionner.

C’est dans un communiqué signé du président du Comité des sages, Prince Ngassa Happi, que l’annonce a été faite. Franck Happi et ses trois vice-présidents, Paulin Zuko, Polycarpe Kenmogne et Bernard Yankam ont jeté l’éponge la semaine dernière. Avec un titre de champion du Cameroun en 2012.