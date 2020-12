UEFA Champions League : un geste fort du PSG envers Pierre Achille Webo

Malgré la grosse défaite de son club mercredi à Paris, le coach-adjoint d’Istanbul Baseksehir et ex-Lion Indomptable Achille Webo a reçu de la part des joueurs et des dirigeants du Paris Saint-Germain un réconfort appréciable. Tout juste après la rencontre, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe lui ont remis leur maillot. On se souvient que les deux joueurs avaient déjà été parmi ses plus gros soutiens la veille alors que le racismegate battait son plein.