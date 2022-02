UEFA Champions League : le camerounais Kylian Mbappé offre la victoire au PSG contre Real Madrid

Ce mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes, Kylian Mbappé a définitivement fermé le clapet de ceux qui continuent à offrir aux excellents joueurs d’antan, mais dépassé par le football moderne, des ballons d’or et des trophées on ne sait pourquoi.

Dès les premières minutes, il a enflammé les spectateurs, tenté des actions de classe, mais alors il est tellement sûr de ses qualités que Samuel Eto’o des beaux jours ne lui atteint pas à la cheville en termes de certitude.

Mais il faut le dire et ça fait plusieurs années qu’il ne fait que grimper même s’il est déjà meilleur que les meilleur. À 23 ans, il est un joueur à part. Sur cette rencontre, sa maîtrise a été plus que totale.

Tel que le décrit l’Équipe, quel joueur aurait réalisé une telle performance compte tenu du contexte autour de lui ? Oui, il aurait pu être plus efficace (frappes, 17e, 53e, 77e..., duel avec Courtois, 50e) mais il a tout déclenché. Ses accélérations ont mis au supplice Carvajal. L’action du penalty résume tout (61e). Il n’a jamais renoncé. Et que dire de son but, le résumé de ses qualités techniques et de sa froideur devant la cage (1-0, 90e+4) ? Il avait rendez-vous avec son histoire : il ne l’a pas manqué.

Et ce visage point pour point identique à celui de Mbappé Leppé ! Ce sang est clairement camerounais.