Transfert : Jérôme Onguéné annoncé à l’Eintracht Francfort

Il était l’un des défenseurs les plus courtisés sur le marché. En fin de contrat avec RB Salzbourg, l’international camerounais pouvait s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier 2022. Et depuis lors, les spéculations allaient bon train sur sa destination. Les dernières rumeurs vont toutes dans le même sens et l’envoient à l’Eintracht Francfort en Bundesliga.