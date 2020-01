Transfert : Aurélien Tchouameni vers Monaco

De plus, RMC Sport précise les détails de l’opération. Il s’agirait d’un transfert sec avec une indemnité de 17,5M€ + 2,5 M€ de bonus pour les Girondins de Bordeaux. Nous étions à l’entraînement de la journée et nous avons pu apercevoir Aurélien Tchouaméni dire aurevoir à une partie du staff de Paulo Sousa avec notamment une enlassade avec Paulo Grilo, l’entraîneur des gardiens de but des Marine et Blanc.