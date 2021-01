Tournoi pré CHAN : un autre nul qui confirme les inquiétudes chez les Lions A’

Et pourtant, les choses s’annonçaient bien puisque les Lions A’ sont bien entrés dans leur match. Ils ont pris le contrôle du camp adverse et étaient autant réactifs qu’intenses. Ils auraient bien pu tuer rapidement le match si l’efficacité offensive était au rendez-vous. Face à autant de pression et privés de balle, les Ougandais sont erratiques et perdent un joueur, Ocen Ben, expulsé après une grossière faute. On jouait la 11e minute.

Sur le coup franc qui a suivi, le Cameroun ouvrira le score après que Oukine ait trouvé la tête de Salomon Banga qui marque le premier but du match.

Les Ougandais ne suivront décidemment pas le rythme en plus à court d’un joueur. Mais la finition ne sera pas au rendez-vous. Et comme c’est souvent le cas lorsque tout semble facile, les Lions A’ se font prendre en défaut sur une balle perdu en plein axe au milieu de terrain. Ojera Joackiam percyte et trouve Karisa Milton qui marque dans un but vide (1-1, 70e).

À un but partout, et avec un homme en moins, l’Ouganda gère les espaces, et le Cameroun tâtonne et se prendra aussi un rouge en fin de partie. Et les filets ne bougeront plus.

C’est clairement une autre contreperformance pour l’équipe nationale locale et c’est loin de plaire à qui que ce soit.