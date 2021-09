Tournoi Aïcha Buhari : Gabriel Zabo justifie l’élimination du Cameroun

« Nous sommes venus avec une équipe qui est presque en reconstruction, a déclaré le sélectionneur camerounais en conférence de presse. Ça nous a permis de voir beaucoup de choses. Si on n’était pas venus, on aurait été surpris au moment d’affronter les véritables échéances ».

Gabriel Zabo l’avoue : le chantier est immense. « On a vu et nous savons ce qu’il faut travailler, dit-il. Parce que les autres nations, notamment le Nigeria et le Ghana, sont en avance par rapport à nous. Mais il n’en demeure pas moins que nous avons de la qualité que nous devons développer afin de pouvoir jouer de véritables compétitions. Nous sommes venus à cette compétition avec de bonnes intentions mais nous avons trouvé en face un Ghana qui avait une très bonne équipe. Il nous a manqué quelque chose sur le plan mental, parce que la plupart de nos joueuses sont des U20 ».