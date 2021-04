Tokyo 2020 : les Lionnes au complet pour l’ultime round

La reconnaissance du stade a eu lieu vendredi à l’heure prévue pour le match 18h à Antalya ,16h au Cameroun.

L’état d’esprit des joueuses est positif et la satisfaction du staff technique est complète, le seul bémol reste la blessure du milieu de terrain Raissa Feudjio qui ne pourra pas prendre part à ce match.

L’espoir que les Lionnes Indomptables rentrent de Turquie avec leur ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo est grand. Et pour galvaniser davantage les filles le couple présidentiel, Paul et Chantal BIYA leur a envoyé un message d’encouragement et de soutien. Le message leur a été remis par l’ambassadeur du Cameroun en Turquie Victor Tchatchouwo.