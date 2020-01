Télévision : Thomas Nkono se dévoile dans Carrières

Ancien international camerounais, capitaine de la première équipe des Lions en Coupe du monde, et actuellement l’un des rares anciens internationaux à être dans un staff professionnel d’un championnat du Big 5 européen, Thomas Nkono est l’invité ce mercredi de l’émission Carrières. L’équipe de In and Out, qui produit l’émission depuis 2011, s’est rendue à Barcelone sur les installations de la Cité sportive Dani Jarque, où s’entraînent toutes les équipes du RCD Espanyol.

Dans la rubrique Success Story, le double Ballon d’or africain (1979, 1982) revient sur ses débuts dans le football, ses premiers pas en Europe et les facteurs clés de succès qui permettent d’être présent aussi longtemps au haut niveau.

Rare dans les médias, le responsable des gardiens de l’Espanyol Barcelone se confie comme jamais. Un entretien qui permet de le découvrir ou redécouvrir pour ceux qui ont eu la chance de le connaître, le suivre ou l’accompagner.

L’émission Carrières est diffusée sur Canal 2 International mercredi à 21h30 (20h30 TU).