Talent pour talent : Débat d’égo entre Samuel Eto’o et El Hadj Diouf ; Drogba a le dernier mot

« Mais, être double ballon d’or et le plus jeune… N’oublie pas que Samuel Eto’o ou Didier Drogba, avant qu’ils ne l’embrassent, ont trouvé ma bouche sur le ballon d’or. J’ai gagné deux fois avant eux ».

Conformément à son habitude de ne jamais laisser passer de commentaire à son sujet, cela n’a pas pris beaucoup de temps à Samuel Eto’o pour réagir. Et c’est de manière tonique qu’il s’est exprimé :

« Même si mon frère Diouf la dernière fois, avec un verre de trop, s’est un peu perdu, il n’y a pas débat », commence-t-il en faisant référence à la fameuse vidéo où Diouf paraît éméché. Avant de réciter sa partition dans son style caractéristique : « aucun d’eux (Diouf et Drogba) ne peut venir dire qu’il a été à mon niveau ou meilleur. Et ce n’est pas le fait que je le dise, c’est un fait, c’est quelque chose qui est là. (…) Je voulais être numéro un et je l’ai été tout au long de ma carrière. » Ouchhhhhhhhhh !!!

Didier Drogba a aussi pris la parole pour répondre à celui qui a initié le débat. Il pense donc que El Hadj Diouf « a le droit de l’expression. Je suis très sage et mon éducation ne me permet pas de répondre. Seul l’UEFA est témoin que l’Afrique a de grands joueurs, et certains font partie des Tops 20 des meilleurs buteurs de l’histoire en League des Champions... »

"Mes frères Eto’o et Diouf ont été de très grands joueurs, tout comme Ronaldhino à Barcelone. Chacun a eu son étoile. Aujourd’hui il y a une nouvelle génération de footballeurs, des jeunes frères comme Mané et Salah font des merveilles et pourront faire plus que les anciens joueurs africains. Je ne peux pas affirmer aux yeux de tout le monde que je resterai le meilleur buteur africain en LDC.!? Le monde évolue et il y a encore du talent en Afrique.

Je dirai à Eto’o et Diouf d’encourager nos jeunes frères qui évoluent dans de différents clubs pour rehausser le niveau du football africain et de continuer à représenter l’Afrique partout dans le monde. C’est l’Afrique qui gagne !"

Enfin, un adulte dans la pièce.