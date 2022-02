Super League Africaine : comment la compétition sera organisée

La Super League de la CAF devrait regrouper les 24 meilleures équipes du continent (dont 15 fondateurs). En ce qui concerne le fonctionnement de la compétition, la CAF divise le continent africain en trois régions : l’Afrique du Nord, l’Afrique Centrale et de l’Ouest et enfin l’Afrique du Sud et de l’Est. Chacune d’entre elles aura sa propre poule de 8 équipes, qui s’affronteront sous la forme de matches aller et retour, soit 14 rencontres à disputer pour chaque club. En fonction du classement, les 5 premiers des trois groupes et le meilleur sixième seront ensuite qualifiés pour les huitièmes de finale, là aussi en format aller-retour sauf pour la finale, qui porte encore à discussion (A/R ou match simple).

Cette organisation ne devrait pas beaucoup changer pour les clubs nord-africains, toujours bien représentés en Ligue des Champions de la CAF : en effet, 68% des éditions ont été remportées par un club égyptien, tunisien, marocain ou algérien (17/25) depuis le début de l’ère LDC. Mais elle profitera surtout aux équipes du Centre et de l’Ouest, qui a très peu d’ambassadeurs dans la compétition majeure interclubs de l’Afrique. Une sous-représentation qui peut s’expliquer par l’exportation exponentielle des jeunes talents locaux en Europe, empêchant ainsi leurs clubs formateurs de briller au niveau africain.

Malgré tous les points positifs abordés par Patrice Motsepe en conférence de presse, une dernière question subsiste : qu’en sera-t-il de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération (équivalent de la Ligue Europa) ? Si elles semblaient épargnées par ce nouveau projet au départ, ces deux tournois continentaux pourraient bien disparaître pour laisser à la Super League d’après les informations de Filgoal.