Sud-Ouest : les séparatistes chargent Samuel Eto’o

Lors de son récent passage dans la ville de Limbe dans la région en crise du Sud-Ouest, Samuel Eto’o a réalisé une courte vidéo. Dans la séquence publiée sur les réseaux sociaux, l’ancien attaquant vedette des Lions indomptables a laissé entendre qu’il se baladait dans la région du Sud-Ouest sans garde du corps. Une sortie qui a provoqué le courroux des leaders séparatistes basés en Europe. C’est le cas de Mark Bareta qui considère les propos du candidat à la présidence de la Fécafoot comme une provocation.

« Dans une vidéo, Samuel Eto’o a déclaré qu’il était dans le Sud-Ouest en train de marcher sans gardes du corps tout en mangeant du soya. Cet homme qui n’a jamais condamné ni sympathisé avec les souffrances de notre peuple fait tout pour vendre la CAN 2022. La même vidéo lui faisait honte car il y avait des gardes du corps. Dommage Eto’o », a écrit l’activiste anglophone sur Twitter.

2. @SamuelEtoo who is only interested in power.He wants to show the world that everything is OK for AFCON.Just as Cameroun,he is a deceptive bastard.Take your AFCON out of Ambazonia. You want to silence the blood ur country has spilled. Shameful idiot.We'll prepare for your kind

