Stage des Lions Indomptables : Antonio Conceiçao fait le point

Plusieurs des joueurs sélectionnés par le sélectionneur portugais des Lions Indomptables sont dans tanière depuis dimanche. Ce lundi, le sélectionneur a tenu sa première séance avec le groupe présent. Dès ce mardi, plusieurs autres joueurs vont s’y ajouter. Cependant, des blessures et la contamination au COVID-19 a forcé le sélectionneur à faire appel à sa liste d’attente et plus pour compléter son effectif. Plus parce que deux joueurs, ne faisant pas partie des plans initiaux ont été ajoutés à la liste et arriveront sous peu dans la tanière.