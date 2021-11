Stade de Japoma : ce fut une explosion de joie après le coup de sifflet final

Le match entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire a tenu ses promesses. Si la confiance est pratiquement toujours camerounaise, la tension et la nervosité qui prévalaient dans les derniers instants du match étaient à couper le souffle. L’arbitre central avait décidé de donner quatre minutes pour compenser les pertes de temps en cours de jeu. Mais il faut dire que pour lui aussi ce fut long, très long. Et au coup de sifflet final, la CRTV a capté l’instant d’après, l’exultation des supporters... Intense.