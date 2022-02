Sénégal : Samuel Eto’o aux côtés de Motsepe et Infantino à Dakar

Samuel Eto’o et plusieurs légendes africaines y vont disputer un match de gala devant cinq chefs d’Etat présents aux côtés des présidents de la Confédération africaine de football (CAF) et de la FIFA, Patrice Motsepe et Gianni Infantino. Notons que le stade qui est inauguré a une capacité de 50 000 places assises.

Inauguration du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio au Sénégal 🏟🇸🇳

Tout est fin prêt : Samuel Eto'o , Patrick Mboma et Geremi Njitap titulaires.#Senegal #kebetu #StadeDuSenegal pic.twitter.com/HpexiUPRei — seneweb .com (@seneweb) February 22, 2022