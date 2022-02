Sénégal : la CAN ou la Ligue des champions ? Mendy tranche

Appelé à faire un classement par ordre d’importance entre la CAN et la C1, Edouard Mendy a reconnu que le titre continental était encore plus savoureux que l’autre. Le trophée de champion d’Afrique ? « C’est dix fois plus fort que la Ligue des Champions, incomparable, la chair de poule comme j’ai jamais eu ! », a lancé le gardien des Lions de la Téranga.

Edouard Mendy : « Gagner la CAN, c’est 10 fois plus fort que la Ligue des Champions, incomparable, la chair de poule comme j’ai jamais eu ! » 🇸🇳 (via beIN) pic.twitter.com/HGJKizohyN — Actu Foot (@ActuFoot_) February 8, 2022