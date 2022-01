Sébastien Roques (PSG) : « Choupo apporte de la qualité au jeu »

« Je ne vois pas les comoriens attaquer à tout va. Il risque d’avoir un bloc bas niveau comorien. Ce que je réclame dans Choupo-Moting, c’est sa qualité technique, sa qualité de passe. Et en plus, il amène un gabarit dans la surface de réparation. Ngamaleu est un joueur puissant, Toko-Ekambi associe un peu les deux. Mais ça peut manquer de technique et le fait d’associer Choupo-Moting à ces deux là, ça peut apporter de la qualité supplémentaire et ouvrir des brèches à Vincent Aboubakar »

Nigeria - Tunisie, le debrief avec Sébastien Roques ( PSG ) Grand favori à l’issue du premier tour, le Nigeria est tombé dimanche face à la Tunisie en 1/8 de finale de la CAN TotalEnergies 2021. Que s’est-il passé ? A quel niveau ça s’est joué ? Sébastien Roques (Paris SG Academy) nous donne les clés tactiques de la victoire des Aigles de Cathage sur les Super Eagles.