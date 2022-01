Scandale : Mido affirme avoir truqué un match avec Eto’o et Song

Si Mido dit vrai, c’est une révélation qui devrait faire grand bruit dans les jours à venir ! Dans un entretien accordé à On Time Sport, l’ancien international égyptien est revenu sur la dernière journée de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2004. L’ex Paraon explique avoir passé un accord à la mi-temps du match entre l’Égypte et le Cameroun, alors que l’Algérie affrontait le Zimbabwe, et que les deux rencontres étaient à 0-0 à la mi-temps, de quoi qualifier sa sélection.

« Lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2004, durant le match entre l’Egytpe et le Cameroun, je me suis mis d’accord avec Song et Samuel Eto’o pour terminer la rencontre sur un score vierge pour se qualifier ensemble et éliminer l’Algérie », a-t-il révélé dans des propos relayés par onzemondial.com. Une stratégie qui aurait pu s’avérer payante, mais la défaite de l’Algérie sur le score de 2-1 permettait tout de même aux Fennecs de terminer juste devant les Pharaons, grâce au nombre de buts inscrits, les deux équipes étant à égalité au nombre de points et à la différence de buts.