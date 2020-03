Samuel Eto’o pleure Manu Dibango

« Pour mon Papa, le ROI LION,

Un homme fort, honnête, courageux et disponible s’en est allé.

Tu es parti te reposer Papa, ton parcours force admiration et respect.

Je ne pourrais pas m’aventurer à décrire ta biographie mais je retiens que tu as été un patriote, un citoyen du monde, un modèle mais surtout un symbole pour tout un peuple.

Merci papa.

Ton écoute, tes éclats de rires et ta disponibilité sans faille vont nous manquer...

Merci pour tes conseils et pour l’immense œuvre accomplie en tant que pionnier même si la vie n’a pas toujours été un long fleuve tranquille...

Tu es parti, mais tu resteras en nous tes proches, enfants et petits-enfants.

Merci pour l’amour que tu as semé.❣ Ton fils Samuel Eto’o qui t’aimera toujours. »