Samuel Eto’o : « Je suis un peu triste ce soir car je ne vous vois pas heureux  (...)

"Je suis un peu triste ce soir. Et je suis triste parce que je ne vous vois pas heureux. Ce n’est pas facile de faire ce que vous avez fait. Vraiment vous devez être heureux, pour ce que vous avez fait, pour vous, mais surtout pour les 27 millions de camerounais. Nous, nous sommes heureux. Il n’y a pas de raison d’être triste. Il y en a pas. Vous devez être fiers et heureux d’avoir accompli votre première mission.

Maintenant, on entre dans une autre phase. Vous êtres tous des compétiteurs. S’il vous plait, reposez-vous. Reposez-vous et reposez-vous parce que c’est une phase où on n’aura plus droit à l’erreur. On n’est plus en phase de pool, là, chaque match est une finale.

Donc préparez-vous à combattre. Combattre. On va combattre pendant chaque match. Peut-être 90 minutes, peut-être plus ; le repos est important. Coach, mes félicitations, merci de nous rendre heureux. Les Lions, merci merci merci une fois de plus.

Demain je vais payer la première partie. La prime de qualification, je paie. J’espère que vous allez ruiner la Fédération parce que moi, je vais payer..."

