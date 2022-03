Samuel Eto’o : « je ne souhaite pas avoir un Kylian Mbappé… »

Tout juste après la défaite du Cameroun vendredi soir au Stade de Japoma, Samuel Eto’o a fait le déplacement de Bordeaux en France. Le président de la Fécafoot et ancien star du ballon rond était l’un des invités d’honneur des « Journées Nationales des Diasporas et de l’Afrique ». Au vu de son programme depuis plusieurs mois, on peut comprendre que les ambitions de Samuel Eto’o sont politiques. Comme peut-être George Weah ?