Samuel Eto’o : « Je ne prendrai jamais une décision parce que je serais corrompu  (...)

« Au nom de la majorité qui n’a pas toujours le pouvoir de décider, mais qui aime profondément ce pays, je l’ai fait. J’aurais pu dire "je m’en fou", comme les autres, rester chez moi, regarder ailleurs… Je ne prendrai jamais une décision parce que je serais corrompu. Je dis : " Dieu merci, il m’a épargné cela". Je pourrais me tromper, bien évidemment, mais, chaque fois que je prends une position, c’est toujours pour le bien de la majorité et je suis convaincu que l’histoire me donnera raison », a déclaré Samuel Eto’o à Canal+.

